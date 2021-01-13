Почти 150 единиц техники будут убирать снег с улиц Барнаула в ночь на 14 января

В ночь с 13 на 14 января МБУ "Автодорстрой" планирует вывести на улицы города 149 единиц техники, 62 из которых — привлеченная спецтехника сторонних организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Красноармейского, Строителей, Социалистического, Калинина, участков улиц Фомина, Г.Исакова, Ускова, Балтийской, В.Кащеевой, Гущина, Островского, Кавалерийской, Воровского, переулка Карева и других", — говорится в сообщении городской администрации.

Для вывоза снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.