Сибиряк сбил пешехода и увез его на кладбище

Житель Новосибирска увез сбитого им пешехода на кладбище и бросил его там. Об этом сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.
Уточняется, что пешеход двигался в попутном направлении по правой полосе. После наезда водитель не вызвал скорую, а положил пострадавшего на заднее сиденье своего авто, отвез на городское кладбище и оставил его на обочине в сугробе.
Лишь сутки спустя изувеченного горожанина обнаружили прохожие, они и вызвали врачей. Однако в связи с многочисленными переломами, кровоизлиянием и повреждением головного мозга он скончался после госпитализации.
Теперь автомобилисту вменяют две уголовных статьи: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оставление в опасности". За совершение преступлений ему грозит до 12 лет колонии. Судебное заседание состоится 18 января.
Ранее сообщалось, что водителя грузовика, который въехал в колонну военных в Подмосковье, взяли под стражу.
Комментарии
12 лет колонии
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я понял ошибку в цепи его действий - он вскрытие забыл сделать... не?
плохо прикопал
12 лет - почему так мало?
И теперь сообшите марку авто.явно не меньше 5 мультов цена.и на самом деле ему ничего за это не будет.сто пудов шишка или сынок такового.
14.01.2021 13:46
- гость -
12 лет колонии
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я понял ошибку в цепи его действий - он вскрытие забыл сделать... не?
закопать забыл
14.01.2021 14:11
- гость -
И теперь сообшите марку авто.явно не меньше 5 мультов цена.и на самом деле ему ничего за это не будет.сто пудов шишка или сынок такового.
Такие никуда бы никого не повезли, да и сбитый мог сиденье испачкать. Скорее всего, колхозник какой-нибудь.
странная градация по марке авто, не лады с разумом верно
какие комментария вы бы писали, если бы сбили вашего родственника