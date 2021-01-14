Сибиряк сбил пешехода и увез его на кладбище

Житель Новосибирска увез сбитого им пешехода на кладбище и бросил его там. Об этом сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Уточняется, что пешеход двигался в попутном направлении по правой полосе. После наезда водитель не вызвал скорую, а положил пострадавшего на заднее сиденье своего авто, отвез на городское кладбище и оставил его на обочине в сугробе.

Лишь сутки спустя изувеченного горожанина обнаружили прохожие, они и вызвали врачей. Однако в связи с многочисленными переломами, кровоизлиянием и повреждением головного мозга он скончался после госпитализации.

Теперь автомобилисту вменяют две уголовных статьи: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оставление в опасности". За совершение преступлений ему грозит до 12 лет колонии. Судебное заседание состоится 18 января.

Ранее сообщалось, что водителя грузовика, который въехал в колонну военных в Подмосковье, взяли под стражу.