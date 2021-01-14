Люди, которые заразились коронавирусом, зачастую сталкиваются с кашлем, который похож на кашель курильщика. Однако все же есть отличия. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

По словам специалиста, кашель курильщика – эпизодический, и чаще всего появляется по утрам. "Ковидный" кашель не имеет привязки ко времени.

"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а при ковиде – в течение всего дня", – рассказал пульмонолог.

При этом Карабиненко подчеркнул, что ставить диагноз только по этим признакам нельзя.

Как уже писал amic.ru, ранее инфекционист Ирина Шестакова назвала единственный способ победить коронавирус.