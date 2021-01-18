В Барнауле открыли движение транспорта по площади Сахарова

Движение автомобилей по площади Сахарова в Барнауле возобновили. В этом убедился корреспондент amic.ru.

Участок проспекта Социалистического от ул. Молодежной до ул. Мерзликина был закрыт для автомобилистов в связи с тем, что там построили снежный городок.

Демонтаж новогоднего ледового городка на площади Сахарова начали в четверг, 14 января. Ледовые фигуры, радовавшие барнаульцев и гостей города в новогодние праздники, сносили трактором.

Напомним, что в 2020 году на украшение Барнаула к Новому году выделили 16,7 млн рублей, из которых 10,3 млн ушло на заготовку льда, в том числе и для районных площадок. Зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат объяснил возросшую стоимость украшения города установкой светового оформления – единственный пункт подготовки к празднику, который существенно изменился.