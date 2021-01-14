Разрушенные фигуры и "осыпающаяся" елка. Как демонтируют снежный городок на Сахарова

Екатерина Смолихина, Константин Причиненко / amic.ru

14 января в столице Алтайского края приступили к сносу снежного городка на площади Сахарова. Рабочие уже беспощадно рушат скульптуры, убирают гирлянды и приступили к демонтажу ели. Все работы займут почти четыре дня, 17 января ближе к вечеру на Социалистическом планируют открыть движение для автомобилистов.

Напомним, что в 2020 году на украшение Барнаула к Новому году выделили 16,7 млн рублей, из которых 10,3 млн ушло на заготовку льда, в том числе и районных площадок. Зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат объяснил возросшую стоимость украшения города установкой светового оформления.

Как исчезает новогоднее настроение с площади Сахарова, в нашем репортаже.