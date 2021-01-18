Следственный комитет хочет ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Зампред Следственного комитета России Елена Леоненко заявила, что СК настаивает на ужесточении уголовной ответственности физлиц. В частности это касается наказания за уклонение от уплаты налогов.

"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать – если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений – всего два года", – цитируют Леоненко "Известия".

В качестве примера Леоненко привела уголовное дело, которое рассмотрели в Усть-Илимске в 2015 году. Местного индивидуального предпринимателя обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму более 125 млн рублей. Однако разбирательство пришлось прекратить из-за истечения срока давности.

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