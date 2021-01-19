Россиянам необходимо будет носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны", – подчеркнул чиновник.

По словам Мурашко, даже человек, у которого есть иммунитет к ковиду, после контакта с зараженным кратковременно сам может становиться носителем инфекции и быть опасным для окружающих.

Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим будет действовать не всегда, но "маска как средство защиты с нами надолго".