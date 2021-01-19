Россиянам необходимо будет носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны", – подчеркнул чиновник.
По словам Мурашко, даже человек, у которого есть иммунитет к ковиду, после контакта с зараженным кратковременно сам может становиться носителем инфекции и быть опасным для окружающих.
Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим будет действовать не всегда, но "маска как средство защиты с нами надолго".
Комментарии
Ну и правильно, разве можно упускать такую прибыль на продаже масок! Всем носить и желательно по две одновременно!. У меня тоже маска в кармане валяется, еще с весны прошлого года... Думаю, еще на год хватит...
А что мурашка сам без маски (см.фото)
19.01.2021 12:07
- гость -
Ну и правильно, разве можно упускать такую прибыль на продаже масок! Всем носить и желательно по две одновременно!. У меня тоже маска в кармане валяется, еще с весны прошлого года... Думаю, еще на год хватит...
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Какую прибыль? Мы одни и те же маски кипятим каждый раз по несколько минут и снова носим.
И ты свою кипятком бы продизенфицировал, противно грязную же к лицу прислонять.