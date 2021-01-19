Очевидцы: пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле

Пожилая женщина, предположительно, выпала с балкона дома на улице Гущина, 173д. Фотографию накрытого тела разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, сейчас на месте работают сотрудники скорой помощи. Подробности инцидента, личность и возраст погибшей уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, 18 января водитель автомобиля Subaru сбил 63-летнюю местную жительницу в барнаульском поселке Пригородный. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, и 41-летний автолюбитель не успел среагировать. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи.