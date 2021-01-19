Две школьницы выпали из окна 17-го этажа в Химках

Одна девочка погибла, вторая – попала в больницу после падения из окна 17-го этажа жилого дома в Химках. Об этом сообщает ТАСС.

"Две малолетние девочки упали с высоты на козырек подъезда 17-этажного жилого дома, расположенного по 1-й Лесной улице. Одна из девочек скончалась до приезда скорой помощи, второй ребенок доставлен в медицинское учреждение", – сообщили агентству в прокуратуре.

Погибла 13-летняя девочка, а 12-летняя доставлена в больницу. На месте происшествия работает следственная группа. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее очевидцы сообщили, что женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле. Женщина погибла.