Многокилометровые пробки фиксируют в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 20 января. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 8:25, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).

Согласно статистике, по средам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 7 баллов (серьезные пробки).

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина и Строителей, Павловский и Змеиногорский тракты, а также улицы Малахова, Северо-Западная, Попова, Матросова, Советской Армии, Юрина и Кутузова.