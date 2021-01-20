Сибирских студентов заманивают в библиотеки супом

Муниципальные библиотеки Томска решили привлекать в свои стены учащихся вузов. Для этого накануне Дня студента объявили необычную акцию. Мероприятие под названием "Лови момент! Читай, студент!" пройдет с 23 по 25 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, каждый студент, который придет сдать или взять книгу, получит купон на еду от заведений общепита. Квиток посетители библиотек смогут обменять на порцию супа, роллов, салат, десерт или чашку кофе.

Принять участие в акции можно только один раз.

Как уже сообщал amic.ru, в июне 2020 года в Барнауле неизвестные вывесили на стене дома пугало с надписью "Поправки". Протестная акция напугала жильцов окрестных домов.