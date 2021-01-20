Матвиенко опровергла введение "ковидных паспортов" в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала информацию о планах ввести в России "ковидные паспорта".

"Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении, — заявила Матвиенко (цитата по РИА Новости). — Конечно, никакие "ковидные паспорта" не нужны".

Спикер верхней палаты парламента уточнила, что при прививке не будут давать "красную книжечку", которая наделит ее владельца дополнительными правами и возможностями.

Вместе с тем, Матвиенко призвала население страны к вакцинации. Она подчеркнула, что это единственный способ сдержать пандемию.

Ранее в СМИ появилась информация, что с начала 2021 года на сайте "Госуслуги" россияне, которым ввели вакцину от коронавируса, могут получить электронный прививочный сертификат.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал этот документ "паспортом вакцинированного". При этом он добавил, что кроме отметки о прививке от COVID-19 в нем может содержаться информация и о других сделанных прививках.