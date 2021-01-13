С начала 2021 года на сайте "Госуслуги" россияне, которым ввели вакцину от коронавируса, могут получить электронный прививочный сертификат. Другое его название – ковид-паспорт. Для чего нужен этот документ и почему жители РФ без таких паспортов могут стать людьми "второго сорта" читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Его можно создать самостоятельно на сайте "Госуслуги". Для этого у вас должна быть подтвержденная учетная запись. Получить паспорт вакцинации на портале могут только те, кто сделал прививку от коронавируса. В перечне услуг данная опция недоступна. После того как вам будет введена первая доза, Минздрав должен прислать в личный кабинет письмо. Вам нужно подтвердить, что вы были привиты. За несколько дней до второго этапа вакцинации вам также придет напоминание. После повторной инъекции должен сформироваться QR-код, при наведении на него откроется сертификат о прохождении вакцинации.
Распечатывать его не надо. Не надо и заверять ни в каком ведомстве. Пока речь идет о том, что документ будет существовать только в электронном виде.
Наиболее актуальным документ может стать для путешественников. Некоторые страны уже установили основное требование к прибывающим пассажирам – наличие отрицательного результата теста на "корону". Паспорт вакцинированного, как предполагается, даст зеленый свет туристам и позволит свободно перемещаться по миру. Правда, пока неизвестно, будет ли признан российский ковидный паспорт, например, в странах ЕС. Эксперты предполагают, что для этого может потребоваться отдельное соглашение между странами.
Кстати, Международная ассоциация воздушного транспорта предложила разработать собственный документ для перелетов во время пандемии. Это своеобразный проездной, который можно будет оформлять дистанционно, в нем станут отмечать информацию о ПЦР-тестах, вакцинации от ковида и т.п. В соответствии с актуальными данными система будет генерировать QR-код, который послужит разрешением на вылет.
Возможно, паспорт вакцинированного будут требовать и некоторые работодатели. Особенно это касается таких профессий, как учителя, врачи, соцработники, полицейские и т.д. Напомним, вакцинирование от ковида является добровольным, но для ряда социально значимых профессий прививку рекомендуют ставить едва ли не в принудительном порядке, в противном случае угрожая увольнением. Несколько таких прецедентов уже стали достоянием общественности.
А тем временем в Москве тех, кто станет обладателем ковидного паспорта, уже начинают наделять дополнительными льготами и бонусами. Например, мэр столицы издал приказ о том, что воспользоваться социальной картой для бесплатного проезда в московском транспорте можно будет только "при условии вакцинации против коронавирусной инфекции".
Острой необходимости в отдельных паспортах с информацией о прививке от COVID-19 нет, считают некоторые врачи-инфекционисты. Факт проведения вакцинации фиксируется в медучреждении, а также выдается справка о том, когда и какой препарат поставлен.
Кроме того, некоторые предполагают, что новый электронный документ станет частью системы сбора данных о россиянах, как это уже было с внедренной в Москве весной 2021 года системой спецпропусков по QR-кодам.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вообще назвала идею введения COVID-паспортов антиутопией. По ее мнению, делить граждан на категории с разными правами недопустимо. Кроме того, само слово "паспорт" означает документ, позволяющий пройти или войти куда-либо. И его введение для вакцинированных от COVID-19 больше напоминает социальный эксперимент, подразумевающий сегрегацию граждан, уверена Матвиенко.
Некоторые страны действительно подтвердили такое намерение. Например, иммунные паспорта тестируют сейчас в Израиле. Они получили название "зеленый паспорт" и будут выдаваться всем привившимся от ковида с 17 января. Испания пойдет по другому пути: в стране будут собирать данные о тех, кто от вакцинации отказался. Соответственно, государство будет делиться этой информацией с другими странами ЕС. А в перспективе в Европе появится общий банк данных.
Между тем ВОЗ не рекомендует странам собирать базы данных тех людей, кто ковидом переболел, и предлагает сосредоточиться на разработке системы регистрации провакцинированных от COVID-19.
В ВОЗ не считают такой паспорт чем-то экстраординарным. Представитель организации Тарик Язаревич рассказал ТАСС, что это будет хорошо знакомая всем карточка, содержащая данные о прививках, которые были сделаны человеку.
Комментарии
впервые в жизни согласен с Мотвиенко.
а вообще это напоминает еврейское гетто времен второй мировой войны, если у тебя нет нашивки в виде звезды давида, то выходить из дома ты не имеешь право, в данном случае это ковидный паспорт. что это, фашизм вернулся?
а когда прививку от гриппа ставят, почему бонусы не дают?
А если, например, есть сомнения по поводу этой вакцины? Это называемая мРНК-вакцина. Прежде такие вакцины на человеке не применялись. Только на животных. А тут за полгода явилось чудо - ученые совершили прорыв, причем Россия первой оказалась (притом, что всем известно, что вся наука угроблена, а в фармацевтике вон Эвалар только козьи какашки упаковывает в блистеры). Хотя ранее говорилось, что нужно минимум три года, а по уму 15 лет, чтобы со всеми испытаниями. А теперь эти вакцины через нехочу хотят поставить. Хмм...
нафиг не нужна эта вакцина, как признает ее ВОЗ так можно будет о чем то разговаривать
Скоро всю структуру власти поменяют. Первые побежали