Где может пригодиться ковидный паспорт?

Наиболее актуальным документ может стать для путешественников. Некоторые страны уже установили основное требование к прибывающим пассажирам – наличие отрицательного результата теста на "корону". Паспорт вакцинированного, как предполагается, даст зеленый свет туристам и позволит свободно перемещаться по миру. Правда, пока неизвестно, будет ли признан российский ковидный паспорт, например, в странах ЕС. Эксперты предполагают, что для этого может потребоваться отдельное соглашение между странами.

Кстати, Международная ассоциация воздушного транспорта предложила разработать собственный документ для перелетов во время пандемии. Это своеобразный проездной, который можно будет оформлять дистанционно, в нем станут отмечать информацию о ПЦР-тестах, вакцинации от ковида и т.п. В соответствии с актуальными данными система будет генерировать QR-код, который послужит разрешением на вылет.

Возможно, паспорт вакцинированного будут требовать и некоторые работодатели. Особенно это касается таких профессий, как учителя, врачи, соцработники, полицейские и т.д. Напомним, вакцинирование от ковида является добровольным, но для ряда социально значимых профессий прививку рекомендуют ставить едва ли не в принудительном порядке, в противном случае угрожая увольнением. Несколько таких прецедентов уже стали достоянием общественности.

А тем временем в Москве тех, кто станет обладателем ковидного паспорта, уже начинают наделять дополнительными льготами и бонусами. Например, мэр столицы издал приказ о том, что воспользоваться социальной картой для бесплатного проезда в московском транспорте можно будет только "при условии вакцинации против коронавирусной инфекции".