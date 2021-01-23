Пять человек скончались после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщает государственный фармацевтический регулятор Swissmedic.

На данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах, которые возникли у людей после получения первой дозы вакцины. 16 из них квалифицируются как серьезные, а пять привели к летальным исходам.

Отмечается, что пациентам, которые скончались после вакцинации, было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией.

Ранее amic.ru писал о том, что после объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации, и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников.