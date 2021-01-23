Пять человек скончались после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщает государственный фармацевтический регулятор Swissmedic.
На данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах, которые возникли у людей после получения первой дозы вакцины. 16 из них квалифицируются как серьезные, а пять привели к летальным исходам.
Отмечается, что пациентам, которые скончались после вакцинации, было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией.
Ранее amic.ru писал о том, что после объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации, и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников.
Комментарии
Когда по России будут данные?!
23.01.2021 13:46
- гость -
Когда по России будут данные?!
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По России от российской вакцины еще никто не умер.
23.01.2021 13:56
- гость -
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По России от российской вакцины еще никто не умер.
Ага, только воскресли))
23.01.2021 14:08
- гость -
Ага, только воскресли))
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Кто воскрес? фамилию в студию.
Или ты лишь бы языком трепануть?
"Отмечается, что пациентам, которые скончались после вакцинации, было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией"
Ну и зачем тогда публиковать новости?
А по российской вакцине есть официальная статистика из Бразилии.
Из 350 тысяч вакцинированных около 1% имело кратковременную побочку в виде повышенной температуры или слабой аллергии.
У двух человек была сильная аллергия.
Один человек умер по причине не связанной с прививкой (инфаркт)
Пишу по памяти. Быстро не нагуглил где читал пару дней назад.
Сделан вывод что российская вакцина безопасна.
23.01.2021 13:56
- гость -
23.01.2021 13:46
- гость -
Когда по России будут данные?!
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По России от российской вакцины еще никто не умер.
1. Никогда
2. Уверены? Кто тебе скажет, подгонят статистику как обычно и все.
Антипрививочники! Вы прочитайте о последствиях для организма после короны ( даже легкой) Это не сравнимо с возможным повышением температуры после вакцинации. Куча знакомых вакцинировались и вся моя семья . Ни кого не колбасило. Меркель пропихивает для Германии наш Спутник .Венгрия вчера договор на поставку 2 млн доз заключила .ОАЭ , Саудовская Аравия. А вы все сомневаетесь.
23.01.2021 15:37
Старыый
Ну это хорошо - а антитела появились у кучи знакомых?
23.01.2021 15:37
Старыый
Антипрививочники! Вы прочитайте о последствиях для организма после короны ( даже легкой) Это не сравнимо с возможным повышением температуры после вакцинации.
Короне год уже, последствия только выявляются, а прививкам и пары месяцев еще нет, а уже такие смелые выводы)
23.01.2021 15:37
Старыый
Выключи телевизор и включи мозги
Всю жизнь болела по 5 раз в зиму ОРЗ, гриппом, с больничных не вылазила, переболела в марте прошлого года короной, уже февраль на дворе ни одного раза не болела почти год.