Суббота, 23 Январь, 16:46

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,36
€ 90,41
-9°


3677352 +21513
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Пять человек скончались после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

, ИА "Амител"
Всем им ввели препарат Pfizer
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщает государственный фармацевтический регулятор Swissmedic.

На данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах, которые возникли у людей после получения первой дозы вакцины. 16 из них квалифицируются как серьезные, а пять привели к летальным исходам.

Отмечается, что пациентам, которые скончались после вакцинации, было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией. 

Ранее amic.ru писал о том, что после объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации, и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников. 

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.01.2021 13:46
- гость -

Когда по России будут данные?!

23.01.2021 13:56
- гость -

23.01.2021 13:46
- гость -
Когда по России будут данные?!
----------
По России от российской вакцины еще никто не умер.

23.01.2021 14:08
- гость -

23.01.2021 13:56
- гость -
----------
По России от российской вакцины еще никто не умер.

Ага, только воскресли))

23.01.2021 14:12
- гость -

23.01.2021 14:08
- гость -

Ага, только воскресли))
----------
Кто воскрес? фамилию в студию.
Или ты лишь бы языком трепануть?

23.01.2021 14:13
- гость -

"Отмечается, что пациентам, которые скончались после вакцинации, было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией"

Ну и зачем тогда публиковать новости?

А по российской вакцине есть официальная статистика из Бразилии.
Из 350 тысяч вакцинированных около 1% имело кратковременную побочку в виде повышенной температуры или слабой аллергии.
У двух человек была сильная аллергия.
Один человек умер по причине не связанной с прививкой (инфаркт)
Пишу по памяти. Быстро не нагуглил где читал пару дней назад.
Сделан вывод что российская вакцина безопасна.

23.01.2021 14:57
- гость -


23.01.2021 13:56
- гость -

23.01.2021 13:46
- гость -
Когда по России будут данные?!
----------
По России от российской вакцины еще никто не умер.



1. Никогда
2. Уверены? Кто тебе скажет, подгонят статистику как обычно и все.

23.01.2021 15:37
Старыый

Антипрививочники! Вы прочитайте о последствиях для организма после короны ( даже легкой) Это не сравнимо с возможным повышением температуры после вакцинации. Куча знакомых вакцинировались и вся моя семья . Ни кого не колбасило. Меркель пропихивает для Германии наш Спутник .Венгрия вчера договор на поставку 2 млн доз заключила .ОАЭ , Саудовская Аравия. А вы все сомневаетесь.

23.01.2021 15:41
- гость -

23.01.2021 15:37
Старыый

Ну это хорошо - а антитела появились у кучи знакомых?

23.01.2021 15:57
- гость -

23.01.2021 15:37
Старыый
Антипрививочники! Вы прочитайте о последствиях для организма после короны ( даже легкой) Это не сравнимо с возможным повышением температуры после вакцинации.

Короне год уже, последствия только выявляются, а прививкам и пары месяцев еще нет, а уже такие смелые выводы)

23.01.2021 15:59
- гость -


23.01.2021 15:37
Старыый

Выключи телевизор и включи мозги

23.01.2021 16:33
- гость -

Всю жизнь болела по 5 раз в зиму ОРЗ, гриппом, с больничных не вылазила, переболела в марте прошлого года короной, уже февраль на дворе ни одного раза не болела почти год.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
16:07
Видео со следами "погони" за волком в Белокурихе оказалось фейком 3
15:22
Несанкционированная акция в поддержку Навального проходит в Барнауле 82
15:18
Больше 3,1 млн россиян переболели коронавирусом 0
14:49
Жениха и его брата убили на свадьбе в Москве 1
14:18
Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США 2
13:44
Пять человек скончались после вакцинации от коронавируса в Швейцарии 11
13:10
193 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 0
12:54
Александру Руденко, по вине которого погибли три человека, отменили смягчение срока 1
12:25
Массовое ДТП произошло в Барнауле 2
11:51
Второй этап конкурса на соискание губернаторской премии пройдет в Алтайском крае 0
11:15
Спектакль о жизни трудных подростков в 90-е поставят в Алтайском театре кукол "Сказка" 2
10:33
Туристический маршрут по Усть-Чарышской Пристани разрабатывают в Алтайском крае 1
09:51
МВД привлечет к ответственности блогеров, которые срывали с себя полицейскую форму 30
09:21
И пяти лет не прошло. В Барнауле нашли инвесторов для двух домов-долгостроев 0
08:51
Жительница Барнаула хотела продать гараж и осталась без денег 2
08:24
В Барнауле на Привокзальном рынке снесли первые киоски 22
07:50
Взбрело в голову пойти на митинг. Что делать, если вас задержали? 71
07:36
Главный алтайский арт-критик выступил за строительство корпуса АлтГУ на Сахарова 26
07:11
Дежурные группы в детсадах Барнаула закрыли до конца года 2
06:36
Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет 1
06:03
Метели, снег и небольшой мороз. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 января 0
23:55
Такой день. Отставка главы Октябрьского района Барнаула и критика вокзала в Тягуне 0
23:32
СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в акции протеста 9
23:11
Барнаульца будут судить за дачу взятки полицейскому 0
22:59
Застройщики Алтайского края сократили объемы строительства 0
22:33
Михаил Мурашко заявил о международном признании вакцины "Спутник V" 1
22:09
Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций" 53
21:54
Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство матери и хранение 1,1 кг марихуаны 0
21:34
Соцсети: Водитель барнаульской маршрутки обматерил ребенка из-за трех рублей 10
21:11
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" 1
20:48
ГИБДД предупреждают о непогоде водителей Алтайского края 0
20:30
В Алтайском крае женщину осудят за ложное обвинение знакомого в изнасиловании 3
20:05
Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле 4
19:46
"Показать, как он меня бьет?" Правда ли, что Бузова и Манукян расстались? 8
19:39
Похитителя церковных пожертвований задержали на родине Шукшина 0
19:15
Песков назвал расследование о "дворце для Путина" "качественной клюквой" 19
18:46
149 снегоуборочных машин будут работать на улицах Барнаула в ночь на 23 января 0
18:34
Алтайские единороссы рассказали, какие партийные проекты реализуют в крае в 2021 году 0
18:26
Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане 0
18:02
Барнаул встал в девятибалльных пробках 0
17:52
Шукшинские кустарники уничтожили при уборке снега в Барнауле 3
17:41
Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -42°С 1
17:28
СК завел дело из-за гибели инженера в алтайском театре Музкомедии 5
17:15
"Не из-за клиентов". В аваркоме назвали причину потасовки сотрудников в Барнауле 3
17:04
"Нас больше нет". Ольга Бузова рассталась с бойфрендом 2
16:52
Около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле 0
16:41
В Новосибирске задержали главу штаба Алексея Навального 18
16:30
Британцев поразили юные сибиряки, закаливающиеся при -25 градусах 1
16:18
Прокуратура займется вопросом брошенных в аварийном доме жительниц Бийска 1
16:06
Глава Октябрьского района Барнаула покинул пост, не проработав на нем и трех месяцев 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.