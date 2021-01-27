Двух сотрудников алтайского сельхозпредприятия осудили за хищение 6 млн рублей

Смоленский районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух сотрудников подведомственного алтайскому Минсельхозу предприятия АКГУП "Бийское", которое специализируется на разведении скота и производстве молока. Об этом сообщает "Банкфакс".

Следователям удалось доказать, что главный бухгалтер Вера Матвеева и ее сообщник Алексей Кинерт похитили 6 млн рублей путем фиктивных расчетных счетов по оплате ремонта и покраски транспортных средств.

Судья признал их виновными и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело против сотрудников предприятия за последние несколько лет. Та же Матвеева являлась фигуранткой другого уголовного дела о крупном мошенничестве. В 2019 году ее признали виновной в выводе 3 млн рублей с расчетных счетов государственного предприятия и также дали три года условно

Кроме того, в июле 2019 года бывший главный инженер АКГУП "Бийское" приговорен к четырем годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу 1,5 млн рублей. Суд признал мужчину виновным в получении взятки в особо крупном размере. Главный инженер за вознаграждение договорился о заключении контрактов поставки ГСМ, запчастей и оборудования для сельхозтехники.

Как отмечает источник, ни в одном из дел не фигурирует руководитель предприятия Иван Яшнов. Однако в ноябре следователи начали проверку его деятельности. Результаты пока неизвестны.

По данным "Банкфакса", в связи с этими обстоятельствами у правоохранителей могли появиться вопросы и к кураторам АКГУП "Бийское" в краевом Минсельхозе. Источники агентства не исключают, что все это время в министерстве были осведомлены об этой ситуации, однако по каким-то причинам не вмешивались в нее.