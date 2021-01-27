Оперативный штаб РФ по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 17 741 случае заражения инфекцией, зарегистрированном в стране за минувшие сутки. Это минимум с 29 октября. Общее число инфицированных с начала эпидемии в России достигло 3 774 672.

Кроме того, за сутки скончались еще 594 пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 71 076.

За весь период из больниц с выздоровлением выписали 3 202 483 человек, из них 27 922 – за минувшие сутки.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае за отчетный период выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще 13 пациентов с диагностированным ковидом.