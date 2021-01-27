13 пациентов с ковидом скончались за сутки в Алтайском крае

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 1897.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 187 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 38 371 человека. Выздоровел 34 301 человек (+171 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 49, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Заринск – 8, Яровое, Шипуновский район – по 7 заболевших, Локтевский, Третьяковский районы – по 6 заболевших, Змеиногорский, Мамонтовский, Романовский районы – по 5 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Павловский, Тогульский, Целинный районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Немецкий национальный, Новичихинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Бийский, Залесовский, Родинский, Солонешенский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Троицкий районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 356 пациентов, из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1046 коек.