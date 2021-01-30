Суббота, 30 Январь, 22:24

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,25
€ 92,3
-6°


3832080 +19032
Обь
-4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Допинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на АлтаеНовый корпус АлтГУ
Новости

Экс-мэра Горно-Алтайска обязали выплатить 107 млн рублей

, ИА "Амител"
Суд постановил, что Виктор Облогин должен возместить нанесенный ущерб
Виктор Облогин / Фото: gorno-altaisk.info

Виктор Облогин / Фото: gorno-altaisk.info

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил имущественный иск регионального прокурора к бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину, которого ранее осудили сразу по нескольким статьям. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

В частности, он предоставил ООО "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив таким образом ущерб администрации города на сумму более 107 млн рублей. Именно эту сумму и постановил взыскать с бывшего градоначальника суд в счет возмещения ущерба, нанесенного муниципальному бюджету.

Как ранее писал amic.ru, следствие доказало, что Облогин совершил ряд преступлений, находясь на посту мэра. Так, используя служебное положение, он похитил принадлежащий муниципалитету автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Кстати, эти деньги экс-мэра также обязали вернуть.

Горно-Алтайский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. 

Верховный суд Республики Алтай признал этот вердикт законным. Приговор вступил в силу. Восьмой кассационный суд не нашел оснований для отмены этих решений.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.01.2021 22:16
acdc

Нормуль, жизнь покуражился, а теперь пусть попробуют с мертвеца чё то взять))) Мёртвые не потеют)))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
22:20
Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь" 0
21:53
Хоккеисты "Динамо-Алтай" проиграли и упустили лидерство 0
21:23
Экс-мэра Горно-Алтайска обязали выплатить 107 млн рублей 1
20:59
Две иномарки столкнулись у торгового центра в Барнауле 0
20:20
Друг Путина признался, что владеет "дворцом" под Геленджиком 1
19:50
Пропавшего две недели назад жителя Барнаула нашли живым 0
19:25
В МЧС раскрыли подробности пожара в доме на Ядринцева в Барнауле 0
18:56
Массовый сбой произошел в работе сети МТС 0
18:30
Пенсионер погиб при пожаре в Барнауле 0
17:56
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 2 февраля 1
17:22
В Барнауле загорелся дом, в котором находились дети 0
16:59
В России за сутки зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавируса 0
16:30
Новую партию вакцины "Спутник V" доставили в Алтайский край 9
15:59
Россиянка узнала из квитанции, что ее квартира продана 1
15:30
32 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
14:58
Владимир Жириновский предложил открыть публичные дома для российской молодежи 9
14:22
Двое жителей Алтайского края незаконно спилили деревья на 360 тысяч рублей 3
13:50
Семен Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения о незаконных митингах 22
13:11
Виктор Томенко выразил соболезнования в связи с гибелью замминистра культуры 10
12:42
В Барнауле из-за порыва трубы затопило проезжую часть 4
12:09
Виталий Милонов предложил проверять задержанных на митингах подростков на наркотики 19
11:35
15 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Алтайском крае 4
11:15
Житель Алтайского края поверил обещаниям мошенника и лишился 550 тысяч рублей 3
10:44
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 5
10:11
Новая снегоуборочная техника выехала на дороги Барнаула 0
09:41
Российским банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин 3
09:10
Где логика? Решение о назначении главврача новой больницы Барнаула сочли "странным" 41
08:38
Ночные гонки и не только. Какие развлечения ждут жителей Алтая в последние дни января 12
08:04
СК сообщил о задержании певца Тимы Белорусских за хранение гашиша 2
07:40
Пенсии и пособия в 2021 году: кому их повысят с 1 февраля, а кому придется подождать 2
07:06
Матыцин высокого полета. Что министр спорта делал на Алтае и кому пообещал денег 2
06:37
Застройщик "дворца для Путина" назвал истинное предназначение объекта 41
06:01
Солнечный день с гололедом. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
23:57
Такой день. Гибель замминистра в ДТП и дистант в школе из-за вспышки COVID-19 0
23:33
Жительница Барнаула пожаловалась на беспризорный мусорный контейнер 2
23:07
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневку 7
22:49
Тима Белорусских опроверг информацию о задержании с наркотиками 0
22:29
В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации 4
22:11
Жителя Псковской области осудили за госизмену 1
21:55
Экс-главу госкорпорации в Китае казнили за коррупцию 2
21:39
Министр спорта оценил подготовку Барнаула к Кубку мира по гребле 0
21:27
122 единицы снегоуборочной техники выведут на дороги Барнаула в ночь на 30 января 0
21:01
СМИ: Рэпера Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами наркотиков 2
20:40
Когда нужна конфиденциальность. Что такое zoom-кабины для офиса 0
20:31
Жительница Алтайского края вынесла из пожара своего больного мужа 1
20:10
Число детей без попечения родителей в Алтайском крае снизилось в 2020 году 0
19:50
Двух полицейских осудили за то, что они оставили задержанного в камере с кипятком 2
19:29
Дорожники предупреждают о плохой видимости на нескольких алтайских трассах 0
19:06
Песков: Вопрос о присоединении Донбасса к России на повестке дня не стоит 0
18:51
Министр спорта РФ Матыцин намерен встретиться в Барнауле с Шубенковым 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.