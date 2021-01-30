Экс-мэра Горно-Алтайска обязали выплатить 107 млн рублей

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил имущественный иск регионального прокурора к бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину, которого ранее осудили сразу по нескольким статьям. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

В частности, он предоставил ООО "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив таким образом ущерб администрации города на сумму более 107 млн рублей. Именно эту сумму и постановил взыскать с бывшего градоначальника суд в счет возмещения ущерба, нанесенного муниципальному бюджету.

Как ранее писал amic.ru, следствие доказало, что Облогин совершил ряд преступлений, находясь на посту мэра. Так, используя служебное положение, он похитил принадлежащий муниципалитету автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Кстати, эти деньги экс-мэра также обязали вернуть.

Горно-Алтайский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Верховный суд Республики Алтай признал этот вердикт законным. Приговор вступил в силу. Восьмой кассационный суд не нашел оснований для отмены этих решений.