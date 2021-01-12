Экс-мэра Горно-Алтайска обязали вернуть деньги за похищенный Lexus

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил имущественный иск к бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину, которого ранее осудили сразу по нескольким статьям. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

В частности, используя служебное положение, он похитил принадлежащий муниципалитету автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Именно эту сумму и постановил взыскать с бывшего градоначальника суд в счет возмещения ущерба, нанесенного муниципальному бюджету.

Как ранее писал amic.ru, следствие доказало, что Облогин совершил ряд преступлений, находясь на посту мэра. Так, бывший мэр Горно-Алтайска незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов свыше 17 млн рублей.

Также он предоставил ООО "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив таким образом ущерб администрации города на сумму более 107 млн рублей.

Горно-Алтайский городской суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Верховный суд Республики Алтай признал этот вердикт законным. Приговор вступил в силу. Восьмой кассационный суд не нашел оснований для отмены этих решений.