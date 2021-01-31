Двое пенсионеров пострадали при пожаре в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Два человека получили травмы в результате пожара в одном из частных домов Славгорода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14:10 30 января. На момент прибытия пожарных из жилого помещения шел дым.

"В считанные минуты удалось полностью ликвидировать открытое горение на площади около 2 кв. метров, – уточнили в ведомстве. – Тем не менее жильцы дома, мужчина 1935 г. рождения и женщина 1938 г. рождения, успели получить травмы различной степени тяжести, пожилую семейную пару госпитализировали медики".

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа. Спасатели призвали население внимательно относиться к технике безопасности при использовании газового оборудования.

Ранее amic.ru писал, что пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в переулке Ядринцева в Барнауле. Женщине с ожогами потребовалась медицинская помощь. По словам очевидцев, из горящего дома вынесли трех девочек. К моменту прибытия пожарных детей в доме уже не было.