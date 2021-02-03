Жителей Барнаула приглашают бесплатно покататься на ледовых аренах

В Алтайском крае продлили акцию "Спортивные выходные". В ее рамках сразу две ледовые арены Барнаула откроют двери для ночных "покатушек" бесплатно.

Как пишет пресс-служба регионального Минспорта, в ночь с субботы, 6 февраля, на воскресенье, 7 февраля, желающие смогут прийти в "Титов-Арену" (с 21:30 до 09:00) или "Карандин-Арену" (с 20:00 до 09:00) и бесплатно покататься на льду.

"И это еще не все сюрпризы, которые приготовлены для вас, – уточнили в министерстве. – Ждите анонсов. Будет жарко, спортивно и весело".

Отметим, что во время прошлой акции в "Карандин-Арене" был организован прокат инвентаря, а вот в "Титов-Арену" нужно было приходить со своими коньками.