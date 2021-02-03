Спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на четверть

Аналитики подсчитали, что в 2020 году спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на 28%, сообщили amic.ru в "Авито Недвижимость". Рост опередил среднероссийский почти вдвое. По стране этот показатель составил 16%.

Предложений же стало значительно меньше. Количество объявлений снизилось на 18%. В среднем по России наблюдается небольшой рост (+4%).

Тенденция роста спроса и снижения предложений пока не отразилась на цене. Эксперты утверждают, что она осталась практически неизменной.

В дальнейшем ждать скачка цен также не следует, уверен руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды портала Руслан Закирьянов.

"К концу года ситуация на рынке пришла в равновесие: уровень предложения вырос – многие покидали крупные города в условиях удаленной работы и дистанционного обучения, за счет чего арендные ставки вернулись к отметкам 2020 года, – прогнозирует специалист. – Кроме того, прошлогодний бум на приобретение недвижимости, в основном в инвестиционных целях, обеспечивает вывод на арендный рынок новых предложений, что в перспективе будет еще больше стабилизировать обстановку".

Ранее amic.ru писал, что барнаульские строители получили рекордно низкое количество разрешений на строительство многоэтажных жилых домов за 2020 год. Всего застройщикам удалось добиться 21 одобрения, что ниже, чем в 2019, когда выдали 25 разрешений.