Очевидцы: человека сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Очевидцы сообщили amic.ru о том, что на пешеходном переходе на улице Власихинской сбили человека. Инцидент произошел у остановки "Декоративные культуры".

По словам читателя, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель "Жигулей" начал обгонять внедорожник, который пропускал пешехода. Молодой человек за рулем отечественного автомобиля не успел среагировать и совершил наезд на мужчину.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Информации о его состоянии нет.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в этот же день утром таксист сбил девочку возле школы по адресу Шумакова, 78, в Барнауле. По словам свидетелей происшествия, ребенок жалуется на боль в ногах.