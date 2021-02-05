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Новости

Джо Байден: США заставят Россию за все заплатить

, ИА "Амител"
По словам главы государства, дни агрессивных действий со стороны РФ для Америки прошли
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что Америка заставит Россию за все "заплатить". Его слова приводит РИА Новости.

"Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", – сказал глава государства.

В конце 2020 года Джо Байден заявлял о планах установить тесные политические отношения с Россией, Евросоюзом, Китаем, Ираном и другими странами. Будущий на тот момент президент отмечал, что планирует применить для этого "многосторонний подход". Однако что именно подразумевается под этим понятием, политик не уточнил.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.02.2021 09:38
ПЕТР

И ножками топал, топал...

5.02.2021 09:42
- гость -

отравления своих граждан )))
Старческое слабоумие

5.02.2021 09:45
- гость -

Некоторые говорят что это уже не смешно.Но они не правы )

5.02.2021 09:45
- гость -

То есть он признал, что Ололошенька его гражданин?

5.02.2021 09:46
- гость -

Все что тут написано это лажа полная..... не верьте речь не об этом была вообще...

5.02.2021 09:52
- гость -

Байден поучил поручение от Конгресса выявить активы Путина его родственников и подельников и заморозить их - посмотрим как он сработает!

5.02.2021 09:56
- гость -

5.02.2021 09:52
- гость -
Байден поучил поручение от Конгресса

Президенту США поручают? А полы мыть его не заставляют?

5.02.2021 09:58
- гость -

Президенту США поручают? А полы мыть его не заставляют?

Нет, т.к. он старенький уже.

5.02.2021 09:58
Fkt

А все из-за длинного языка Володьки. Кто его просил шутить про кибератаки? теперь ему и его подельникам придётся расстаться с наворованным.

5.02.2021 10:01
- гость -

5.02.2021 09:58
Fkt

Уверен, что там что-то есть? Если да, то факты в студию.

5.02.2021 10:02
- гость -

5.02.2021 09:58
Fkt
А все из-за длинного языка Володьки. Кто его просил шутить про кибератаки? теперь ему и его подельникам придётся расстаться с наворованным.

Не надо писать всем о своих влажных мечтаний

5.02.2021 10:05
- гость -

США должны заплатить за развал Ливии, Югославии, Венесуэлы и еще пары десятков стран, за помехи строительства СП2, за цветные революции и многое другое.

Они главные вредители в мире

5.02.2021 10:05
- гость -

Старенький он. Признаки деменции на лицо. Еще не то услышим.

5.02.2021 10:10
АБОРИГЕН

5.02.2021 10:05
- гость -
Да, пока годится только на разогреве у Путина выступать. Вот у того то уже признаки давно закончились, всё в полный рост.

5.02.2021 10:12
Fkt

5.02.2021 10:01
- гость -
5.02.2021 09:58
Fkt

Уверен, что там что-то есть? Если да, то факты в студию.


Помните Панамское досье? и Ралдугина со скрипкой. Вовка сразу бросил авантюру в Домбасе.

5.02.2021 10:13
- гость -

5.02.2021 10:05
- гость -
Старенький он. Признаки деменции на лицо. Еще не то услышим.

Для этого и поставили старенького, дедушки всё равно, что написали, всё озвучит.
Юмор был при инаугурации, при выходе из белого дома стояли морские пехотинцы, президент должен отдать честь рукой. На телесуфлёре написали"Отдать честь" Он это прочитал и пошёл дальше.)))

5.02.2021 10:19
- гость -

5.02.2021 09:52
- гость -
Байден поучил поручение от Конгресса выявить активы Путина его родственников и подельников и заморозить их - посмотрим как он сработает!

Нада ещё выдворить из страны на родину в 24 часа, вот тогда ништячёк будет, по приезду они бункерного прям в бункере и удавят лижбы всё отменили.

5.02.2021 10:19
- гость -

5.02.2021 10:12
Fkt
Ралдугина со скрипко

Т.е когда известный музыкант покупает дорогие инструменты - в этом есть какой-то компромат? Назовите мне известных музыкантов, которые играют на дешевке.

5.02.2021 10:23
- гость -

5.02.2021 10:10
АБОРИГЕН

Да, пока годится только на разогреве у Путина выступать. Вот у того то уже признаки давно закончились, всё в полный рост.

Наш всезнающий уличный либерал прорезался.

5.02.2021 10:23
- гость -

Текст Псака писала?

5.02.2021 10:25
- гость -

5.02.2021 10:19
- гость -
Нада ещё выдворить из страны на родину в 24 часа,

Помним, как весной они плакались в российском посольстве, что не могут долететь до Москвы и им нечего и не на что кушать.

5.02.2021 10:38
- гость -

Уверен, что там что-то есть? Если да, то факты в студию.

Просить факты у Фа Кну Того моветон.

5.02.2021 10:45
- гость -

а бензин подорожал, с подачи Байдена наверно...

5.02.2021 10:49
- гость -

5.02.2021 09:56
- гость -

Тёмный ты, Конгресс это не Госду.а!

5.02.2021 11:09
- гость -

5.02.2021 10:49
- гость -

Хотите сказать, что Байден сейчас начнет серфить по интернету в поисках счетов?

5.02.2021 11:25
- гость -

поползет в Россию за "ножками Путина".
А Россия их отдаст только с задницей навального

5.02.2021 11:37
- гость -

Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа"
Непокобелимый Биден.А не надорвешься, старче?Это тебе не "СССР" меченого, и не Раша беспалого алкашка.Это современная и мощная Россия, дедка!Как они (мериканы) были чуханами, так и остались.

5.02.2021 11:52
- гость -

5.02.2021 11:37
- гость -
Это современная и мощная Россия, дедка!

Чем она мощьна то? Тем что полицаи измываются над мирными гражданами?

5.02.2021 11:56
- гость -

Это современная и мощная Россия, дедка!
особенно в мультипликации..

5.02.2021 12:01
- гость -


а бензин подорожал, с подачи Байдена наверно...

5.02.2021 12:12
- гость -

5.02.2021 11:56
- гость -
Та не дай Боже тебе под те "мультики" попасть!

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