Джо Байден: США заставят Россию за все заплатить

Президент США Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что Америка заставит Россию за все "заплатить". Его слова приводит РИА Новости.

"Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", – сказал глава государства.

В конце 2020 года Джо Байден заявлял о планах установить тесные политические отношения с Россией, Евросоюзом, Китаем, Ираном и другими странами. Будущий на тот момент президент отмечал, что планирует применить для этого "многосторонний подход". Однако что именно подразумевается под этим понятием, политик не уточнил.