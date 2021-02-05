В СК рассказали о падении парня на коляску с ребенком в Воронеже

Следственные органы Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели младенца в Воронеже, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"Предварительно установлено, что 4 февраля 2021 года около 17 часов жительница одного из домов, расположенного на ул. Острогожской поселка Шилово г. Воронежа, вышла на прогулку с шестимесячным сыном, – уточнили в ведомстве. – В это время внезапно на коляску, в которой находился ребенок, сверху упал мужчина, по предварительным данным, выпавший из окна подъезда 17 этажа дома".

От полученных телесных повреждений 20-летний парень скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Врачи предприняли попытки реанимировать младенца, но тщетно – малыш погиб.

Случившееся квалифицировали по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взял на личный контроль руководитель Следственного управления по региону. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее две школьницы выпали из окна 17-го этажа в Химках. Погибла 13-летняя девочка, а 12-летняя доставлена в больницу.