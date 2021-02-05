Две огромные льдины упали на только купленное авто в Новосибирске

В Новосибирске две крупные глыбы льда поочередно упали с крыши балкона на автомобиль Honda Fit, в котором находились двое людей. Видеозапись опубликовали в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

"Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс, — рассказала местная жительница. — Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди".

Действительно, на видеозаписи видно, что буквально за несколько секунд до происшествия рядом с машиной прошла девушка с ребенком.

Напомним, днем ранее в Воронеже 20-летний парень упал с семнадцатого этажа прямо на коляску с ребенком. Оба погибли.