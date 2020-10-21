Алтайский край вошел в тридцатку самых "мусорящих" регионов России

Аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование и выяснили, в каких регионах в 2019 году население оставило после себя наибольший объем мусора. Алтайский край занял 29-е место из 85.

По данным экспертов, за год в крае вывезли около 3,8 млн кубометров отходов. Таким образом, на одного человека в регионе приходится 1,6 куб. м мусора.

В пятерку самых "мусорящих" в России регионов вошли Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан. На противоположном конце рейтинга оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, республики Алтай и Тыва.

Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперты включили Алтайский край в число самых закредитованных в России. Жители региона относят в банки почти 70% своих доходов, а на одного человека в среднем приходится 207,3 тыс. рублей долга.