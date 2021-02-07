50 лодок для этапа Кубка мира по гребле доставят в Барнаул 8 февраля

Первую партию спортивного инвентаря для второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ доставят в Барнаул в понедельник, 8 февраля. Как сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59", из португальского Вила-ду-Конди в столицу Алтайского края привезут 50 лодок.
"Решение о предоставлении лодок всем участкам соревнований было принято еще в 2020 году. Поскольку I этап Кубка мира 12-16 мая состоится в венгерском городе Сегед, а II этап 20-23 мая – в Барнауле, транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов в сжатые сроки невозможно", – говорится в сообщении.
Уточняется, что спортинвентарь в Барнаул доставляет фура длиной 13,5 метра. Водитель провел в пути две недели и преодолел более 8 тысяч километров.
Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира. Болельщиков смогут принять 39 гостиниц, санаториев и загородных клубов. Все площадки расположены в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе.
Комментарии
Сёдня есть освободительное шествие?
12:36, Есть, на Чукотке. Добро пожаловать!
Освободительные шествия отменены до весны.Но за первые два предупредительных шествия присело несколько десятков.Весною их припомнят,а пока перерыв.
А сколько вообще приплюсовали к наставнику навальному?
Скоро узнаем скольких за две субботы наставник навальный направил на путь истинный,то есть в тюрьму.