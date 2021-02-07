50 лодок для этапа Кубка мира по гребле доставят в Барнаул 8 февраля

Первую партию спортивного инвентаря для второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ доставят в Барнаул в понедельник, 8 февраля. Как сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59", из португальского Вила-ду-Конди в столицу Алтайского края привезут 50 лодок.

"Решение о предоставлении лодок всем участкам соревнований было принято еще в 2020 году. Поскольку I этап Кубка мира 12-16 мая состоится в венгерском городе Сегед, а II этап 20-23 мая – в Барнауле, транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов в сжатые сроки невозможно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что спортинвентарь в Барнаул доставляет фура длиной 13,5 метра. Водитель провел в пути две недели и преодолел более 8 тысяч километров.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира. Болельщиков смогут принять 39 гостиниц, санаториев и загородных клубов. Все площадки расположены в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе.