Под окнами элитного ЖК на Речном вокзале в Барнауле может появиться круглогодичная баня

Действующее кафе "Парус" в Барнауле выставили на продажу. Помимо актива, будущему собственнику предлагают обустроить круглогодичную баню.

Здание кафе выполнено в форме корабля, а его площадь составляет 770 квадратных метров. В нем есть два этажа и терраса с видом на Обь. Продавец хочет получить за объект 40 миллионов рублей.

У кафе также есть своя территория 150 кв.м с уличным мангалом и подъездом для грузовиков, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Примечательно, что здание, где вскоре может появиться баня, стоит практически на въезде в город и соседствует с элитным жилым комплексом, жильцы которого ранее жаловались на плавучую баню под окнами.