Семьям погибших под снежным завалом в алтайском селе выплатят 500 тысяч рублей

Семьям рабочих, погибших во время схода снега в селе Смазнево Заринского района, выдадут компенсации. По словам зампреда правительства Алтайского края Александра Лукьянова, родным погибшего с несовершеннолетними детьми выплатят 200 тысяч рублей, остальным – по 100 тысяч рублей единовременной помощи.

Как пишет пресс-служба правительства, деньги выделит предприятие, которому принадлежит зернохранилище. Затраты по погребению на себя также возьмет хозяйство. Пострадавшие тоже не останутся без материальной помощи.

Напомним, что утром 8 февраля четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища на станции Смазнево в Заринском районе. Всего под завалами оказались восемь человек.

У двоих выживших телесные повреждения средней тяжести, у одного – легкой, еще один не пострадал. Один из пострадавших находится в больнице, остальные отказались от госпитализации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").