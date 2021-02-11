Появилось видео смертельного ДТП с пьяным водителем в Бийске

В социальных сетях появилось видео смертельного ДТП в Бийске, в котором были повреждены шесть автомобилей.

На кадрах, опубликованных в сообществе "Инцидент Барнаул", видно, что двое автолюбителей пытались отбуксировать иномарку.

В момент, когда они вышли из транспортных средств, чтобы перекинуть сцепку, в машины на высокой скорости въехала Volvo, водитель которой пытался проскочить между остановившимися иномарками и движущимся в попутном направлении транспортом.

Под своими же автомобилями оказались два человека, один из которых погиб. По инерции техника протаранила еще несколько припаркованных машин.

Очевидцы утверждают, что водитель Volvo был в нетрезвом виде. По информации полиции, он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.