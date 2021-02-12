Путин рассказал, когда он поставит прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин допустил, что сделает прививку от коронавируса в конце лета или осенью. Для начала он хочет проконсультироваться с врачами, пишет "Ъ".
Отвечая на вопросы журналистов глава государства отметил, что он собирается привиться от гриппа и пневмококка, так что ему нужно узнать, когда будет лучше поставить вакцину от коронавирусной инфекции. Он также добавил, что не собирается "обезьянничать" и делать прививку для камер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что Путин собрался ставить вакцину.
"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что обязательно это сделает. Он сказал, что будет прививаться, что принял такое решение и ждал завершения всех формальностей", – говорил он в конце декабря.
Комментарии
Для начала он хочет проконсультироваться с врачами
Охренеть, еще даже президенту не объяснили, надо или нет прививку делать