Врачи объяснили следы острой нехватки кислорода у умерших от ковида

Американские врачи исследовали пять пожилых пациентов ковидных клиник, которые скончались от последствий коронавируса, и пришли к заключению, что у всех были следы острой нехватки кислорода, сообщает издание JAMA Neurology.

Перед смертью у них были симптомы, которые могут свидетельствовать о нарушении мозговой деятельности, в том числе потеря памяти и помутнение рассудка.

По результатам исследования они выяснили, что все умершие испытывали острую нехватку кислорода, о чем свидетельствует состояние капилляров и скопления мегакариоцитов, отвечающих за воспроизводство тромбоцитов, которые переносят кислород по организму.

Ученые объяснили это тем, что коронавирус поражает не только легкие, но и через определенные тельца проникает в клетки мозга. Это объясняет многие симптомы болезни, в том числе потерю обоняния, проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Напомним, вакцина от коронавируса может потерять свою эффективность из-за мутации вируса, который сделает его невосприимчивым к препарату. Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский объяснил, что сообщения о таких изменениях уже есть.