Барнаульцев научили делать валентинки

ТОС микрорайона ВРЗ организовало мастер-класс по изготовлению валентинок ко Дню всех влюбленных, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Мероприятие провели специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района.

Всем желающим показали, как можно сделать красивую тематическую открытку с признанием в любви своими руками.

Для этого потребовались цветная бумага, ножницы, клей, карандаши и творческий настрой.

Кстати, у нас есть фотоподборка шуток и мемов ко Дню святого Валентина. Самые смешные подарки в этот праздник у нас тоже представлены.