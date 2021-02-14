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Доктор Мясников спрогнозировал начало более опасной пандемии

, ИА "Амител"
Врач считает коронавирус "тренировкой"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что мир потрясет пандемия более опасного вируса, чем COVID-19. По мнению медика, пандемия коронавируса является своеобразной "тренировкой".

Взамен мир может получить опасную мутацию свиного или птичьего гриппа. Сначала он будет распространяться среди животных, а затем перейдет на людей.

"Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", – сказал врач.

Мясников считает, что спасти человечество от опасности может только универсальная вакцина от всех видов гриппа, пишет ФАН.

Ранее Александр Мясников рассказал, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. По его словам, такое возможно при поражении органов дыхания гемофильной палочкой.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.02.2021 14:35
Гость

От этого доктора уже оскомина

14.02.2021 14:55
- гость -

Впереди ещё аналитики, вирусологи и пр. Бла. Бла. Крепитесь.

14.02.2021 15:02
- гость -

а-а-а-а-а-а-а !!!! Мывсеумрём !!!!!!

14.02.2021 15:13
- гость -

Поэтому и убрали этого "пророка" из кремлевской больницы.

14.02.2021 16:01
- гость -

Хотя грипп птиц и свиней человеку не передается, но этот пропа.резинка очевидно будет первым кто заразится...

14.02.2021 16:14
- гость -

Что-то давно британских ученых не слышно.

14.02.2021 16:31
- гость -

А-а-а-а!
Нас прикончит рыбий грипп!

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