Доктор Мясников спрогнозировал начало более опасной пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что мир потрясет пандемия более опасного вируса, чем COVID-19. По мнению медика, пандемия коронавируса является своеобразной "тренировкой".
Взамен мир может получить опасную мутацию свиного или птичьего гриппа. Сначала он будет распространяться среди животных, а затем перейдет на людей.
"Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", – сказал врач.
Мясников считает, что спасти человечество от опасности может только универсальная вакцина от всех видов гриппа, пишет ФАН.
Ранее Александр Мясников рассказал, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. По его словам, такое возможно при поражении органов дыхания гемофильной палочкой.
Комментарии
От этого доктора уже оскомина
Впереди ещё аналитики, вирусологи и пр. Бла. Бла. Крепитесь.
а-а-а-а-а-а-а !!!! Мывсеумрём !!!!!!
Поэтому и убрали этого "пророка" из кремлевской больницы.
Хотя грипп птиц и свиней человеку не передается, но этот пропа.резинка очевидно будет первым кто заразится...
Что-то давно британских ученых не слышно.
А-а-а-а!
Нас прикончит рыбий грипп!