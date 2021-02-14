Доктор Мясников спрогнозировал начало более опасной пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что мир потрясет пандемия более опасного вируса, чем COVID-19. По мнению медика, пандемия коронавируса является своеобразной "тренировкой".

Взамен мир может получить опасную мутацию свиного или птичьего гриппа. Сначала он будет распространяться среди животных, а затем перейдет на людей.

"Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", – сказал врач.

Мясников считает, что спасти человечество от опасности может только универсальная вакцина от всех видов гриппа, пишет ФАН.

Ранее Александр Мясников рассказал, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. По его словам, такое возможно при поражении органов дыхания гемофильной палочкой.