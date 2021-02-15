70 единиц техники чистят улицы Барнаула 15 февраля

70 единиц техники, 98 дворников и 40 грузчиков МБУ "Автодорстрой" очищают улицы Барнаула от снега и наледи. За минувшую ночь дорожникам удалось вывезти почти 3,1 тыс. тонн снега.

Как пишет пресс-центр мэрии, в уборке в ночь с 14 на 15 февраля участвовали 119 единиц снегоуборочной техники, из которых 19 привлечены от сторонних организаций. Снег вывозили с проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, Красноармейского, участков улиц Льва Толстого, Гоголя, Пролетарской, Челюскинцев, Ядринцева, Юрина, Малахова, Малой Малахова, Георгия Исакова, Антона Петрова, Новгородской, Островского и других.

В понедельник, 15 февраля, рабочие занимаются очисткой и посыпанием песком подходов к пешеходным переходам, остановок общественного транспорта и лестничных маршей.