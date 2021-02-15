70 единиц техники чистят улицы Барнаула 15 февраля

70 единиц техники, 98 дворников и 40 грузчиков МБУ "Автодорстрой" очищают улицы Барнаула от снега и наледи. За минувшую ночь дорожникам удалось вывезти почти 3,1 тыс. тонн снега.
Как пишет пресс-центр мэрии, в уборке в ночь с 14 на 15 февраля участвовали 119 единиц снегоуборочной техники, из которых 19 привлечены от сторонних организаций. Снег вывозили с проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, Красноармейского, участков улиц Льва Толстого, Гоголя, Пролетарской, Челюскинцев, Ядринцева, Юрина, Малахова, Малой Малахова, Георгия Исакова, Антона Петрова, Новгородской, Островского и других.
В понедельник, 15 февраля, рабочие занимаются очисткой и посыпанием песком подходов к пешеходным переходам, остановок общественного транспорта и лестничных маршей.
Комментарии
А что вдруг случилось?
Через день обещают приход циклона, который завалил Украину и Москву снегом.
Снега настоящего нет уже недели 2-3,чего они героически борются?
Ни одной единицы техники не увидел на улицах, объехав половину Барнаула. Вероятно, не по тем улицам ездил...
15.02.2021 12:38
almas
У тебя снова проблемы со чтением, что они работали ночью.
12:45 - гость - Проблемы у тебя, как всегда, читаем:
"70 единиц техники, 98 дворников и 40 грузчиков МБУ "Автодорстрой" очищают улицы Барнаула от снега и наледи."
Не очищали, а очищают...
15.02.2021 12:58
almas
Очищают по ночам. Так тебе понятнее или всё-равно не доходит?
Дворники и грузчики по ночам не работают.
13:04 - гость -
Может тогда до тебя дойдет, что я ездил ночью или "все равно не доходит?"
15.02.2021 13:07
Павлик Морозов
Мы о говорим дорожниках, которых не видит подслеповатый almas, не обученный дочитывать абзацы.