В Барнауле ищут нарушителя, оборвавшего трамвайные провода

Трамваи маршрутов № 2, № 3, № 7 и № 10 утром 17 февраля пустили в обход улиц Попова и Власихинская из-за обрыва проводов, сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

В ночное время неизвестный водитель с негабаритным грузом зацепил линию и оборвал ее. В результате потребовалось восстановление 300 метров контактного провода. Работа заняла пять часов. До 08:10 трамваи ходили в обход обесточенного участка.

"Перевозка всех негабаритных грузов по правилам дорожного движения в обязательном порядке согласовывается, – уточнили в Горэлектротрансе. – Предупреждения о проезде негабаритного транспортного средства на данном участке в администрацию предприятия не поступало".

Ведется поиск нарушителя. Если его личность установят, он понесет наказание в соответствии с российским законодательством.

Напомним, власти Барнаула в ближайшее время планируют вернуться к вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте.