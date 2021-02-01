Социальные выплаты увеличили для льготников в Алтайском крае

С февраля федеральные льготники Алтайского края будут получать повышенные выплаты, пособия и компенсации, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Индексация составила 4,9%. Она коснулась 234 290 жителей региона.

"Это касается инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, а также Героев Социалистического Труда и некоторых других категорий льготников", – уточнили власти края.

Увеличится и набор социальных услуг, входящих в выплату. Он составит 1211 рублей в месяц.

Так, денежный эквивалент за лекарства, медизделия и лечебное питание для инвалидов вырастет до 933 рублей, за путевки на санаторно-курортное лечение – до 144 рублей, бесплатный проезд на ж/д транспорте или междугороднем транспорте к месту лечения и обратно – до 134 рублей.

Ранее amic.ru писал, что с февраля 2021 года в Алтайском крае повысят пособие на погребение неработающего пенсионера.

Размер выплаты с учетом индексации на 4,9% увеличится до 6425 рублей. К сумме добавляют районный коэффициент. В районах, где он составляет 15%, размер пособия вырастет до 7389 рублей, а где 20% – до 7710 рублей.