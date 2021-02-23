Не только мужской день: 5 историй женских подвигов на войне

По порядку: Наталья Малышева, Лидия Целовальникова, Анна Щетинина, Матрена Вольская, Людмила Павлюченко и др.

23 Февраля в России принято считать мужским праздником. Но на самом деле День Защитника Отечества отмечают все мужчины и женщины, которые служат на благо страны. То есть женщины-военнослужащие имеют прямую причастность к празднику. И было бы нечестным обойти их стороной. Amic.ru вспоминает подвиги женщин во времена Великой Отечественной войны.

Монахиня на разведке у врага

Наталья Малышева – она же матушка Адриана. Родилась в Крыму, в семье земского врача. Попала на войну в 20 лет. Училась в Московском авиационном институте и собиралась замуж. Но жених погиб на фронте в 1941. Наталья Малышева узнала об этом спустя два года, уже когда сама стала разведчицей.

Девушка всегда занималась спортом – плаванием, лыжами, стрельбой. Отлично знала немецкий язык. На фронт ушла добровольно, встав в один ряд с мужчинами. Воевала под Волоколамском, Сталинградом и на других фронтах. Прошла всю войну, получила много боевых наград, была в очень опасных ситуациях, но выбиралась живой. Позже говорила, что ее как будто кто-то берег и охранял.

"Это было в дни битвы под Москвой. Из разведки вернулся раненый Саша, второй разведчик тоже был ранен, Саша не смог его притащить. Мы оцепенели: как спасти Юру? Ведь добираться до него надо было по снегу без маскировки. Сама не знаю как, но я стала быстро снимать с себя верхнюю одежду, оставшись только в белом теплом белье. Схватила сумку, в которой был комплект экстренной помощи. Сунула за пазуху гранату (чтобы избежать плена), и бросилась по следу. Когда я нашла Юру, он открыл глаза и прошептал: "Ой, пришла! А я думал, вы меня бросили". И так он на меня посмотрел, что я поняла – если такое еще раз будет, пойду еще и еще раз. Нам надо было ползти через место, которое простреливали немцы. Одна я проползла его быстро, а как быть вдвоем с раненым? И вдруг неожиданно пошел густой снег, как по заказу! Снежинки склеились, падали "лапками", и под этим снежным покровом мы проползли самое опасное место", – только одно из воспоминаний Натальи.

На фронте Наталью очень ценили. Демобилизовалась она в 1949 году в звании капитана, работала инженером, а потом конструктором ракетных двигателей. Под конец жизни постриглась в монахини в московском Страстном монастыре. У матушки Адрианы (это имя дали Малышевой после пострига) спрашивали: "Меняет ли война душу женщины?" – "К худшему не меняет", – ответила она.

Умерла матушка Адриана в 2012 году. О ней написана книга и снят фильм – "Адриана".

Штурман, который ничего не умел

Лидия Целовальникова. Родилась в Саратове в 1923 году. Прошла всю войну с 1941 по 1945 год в качестве штурмана звена первой авиационной эскадрильи. На фронт пошла, как и многие, по комсомольскому набору. На комиссии призналась, что ничего не умеет делать и убежит, если увидит немца. Но на деле она показала, что гораздо смелее и способнее, чем сама о себе думает. Сначала работала вооруженцем, но в 1943 году стала штурманом. Во время освободительной операции в Крыму десанту морской пехоты требовалась помощь, потому что им не удавалось надежно закрепиться в районе поселка Эльтиген. Тогда-то и настал звездный час Лидии Целовальниковой и ряда других летчиц 46-го авиационного полка ночных бомбардировщиков.

Летчицам приходилось доставлять боеприпасы, медикаменты и продовольствие через территорию врага с выключенными двигателями, сбрасывать груз и уходить в море. В один из вылетов по самолету Целовальниковой открыли пулеметную очередь, стало понятно, что нельзя перелететь Керчь и вернуться на базу. Тогда летный отряд принял решение сесть на мель, где летчиц встретили зенитчики и переправили на базу. Таким образом, они смогли без потерь выполнить боевую задачу.

Капитан дальнего плавания в юбке

Анна Щетинина. Родилась в 1908 году во Владивостоке на станции Океанской. Стала первой в мире женщиной – капитаном дальнего плавания. До нее эта работа считалась исключительно мужской. Ее военный путь начался с тяжелейших условий первых месяцев войны. Женщина совершала опасные рейсы на пароходе "Сауле", перевозила грузы и войска, принимала участие в эвакуации жителей Таллина. За это она получила солидные награды: орден Красной Звезды и другие. Признана Героем Социалистического труда. Анна Щетинина трудилась на фронтах Дальнего Востока, до конца войны командовала судами. В 1945 участвовала в боевой операции на Сахалине.

Беременная разведчица

Матрена Вольская. Родилась в 1919 году в Смоленской губернии. Во время войны служила в партизанском отряде "Батя" в качестве разведчицы и участницы боевых действий. Была награждена орденом Боевого Красного Знамени и посмертно получила звание Героя Советского Союза.

В 1942 году Матрена и еще две женщины вывели по "партизанскому коридору" и спасли больше трех тысяч детей. Они вели их 200 километров по лесам, болотам, через разоренные немцами деревни к железнодорожной станции Торопец. Сложность операции была в том, что погода стояла жаркая, а питьевой воды на пути не было – немцы отравили все колодцы в деревнях. Кроме этого их настигали бомбардировки с воздуха. Мария Вольская руководила отрядом детей, параллельно успевая ходить в разведку на 25 километров вперед, после чего возвращалась и вела детей дальше. И это все, будучи беременной. Несмотря на тяжелейшие испытания на пути, изможденные, голодные, плохо одетые, но живые дети были доставлены в Нижний Новгород. Их распределили в ремесленные училища, детдома и колхозы. Сама Мария Вольская после войны много лет работала учителем в поселке Горький.

Леди Смерть

Так иностранные журналисты называли советскую женщину-снайпера Людмилу Павлюченко. Ее считают самой результативной среди других снайперов слабого пола. За время войны она уничтожила более 300 солдат и офицеров противника. Родилась Людмила в Киевской губернии в 1916 году. С самой юности интересовалась стрельбой и стремилась получить значок "Ворошиловский стрелок".

В начале войны она ушла добровольцем на фронт и была зачислена красноармейцем в 25-ю имени Чапаева стрелковую дивизию РККА. Она участвовала в обороне Одессы, Севастополя, получила несколько серьезных ранений.

В свои 25 лет она была уже известным снайпером, и немцы начали на нее охоту. Но те, кто отправлялся на задание – устранить Людмилу Павлюченко, – пополняли ее копилку пораженных врагов.

В 1942 году Людмила получила серьезное ранение и была эвакуирована в госпиталь на Кавказ. На этом ее карьера на фронте закончилась, но она успела уничтожить 309 вражеских солдат всего за год службы. В 1943 году получила звание Героя Советского Союза.

Еще немного фактов о женщинах на войне

– Всего на военную службу с 1941 по 1945 год было призвано около 500 тысяч женщин.

– В первый год войны 19 млн женщин было занято сельскохозяйственным трудом, главным образом в колхозах.

– 5 млн женщин было занято в промышленности. Культура, образование, здравоохранение во время войны также легли на женские плечи.

– 95 советских женщин имеют звание Героев Советского Союза, из них 15 звания получили военные медсестры.

– В годы Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР появились женские боевые формирования: три авиационных полка, добровольческая стрелковая бригада ВВ НКВД СССР, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперской подготовки, Отдельная женская рота моряков.