Большая пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных

Автолюбители рассказали об огромной пробке под Барнаулом перед развязкой на Бийск.

Фото с места транспортного затора опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Виной тому перекрытие движения по автодороге в связи с плановым передвижением военной колонны.

Жителей Алтайского края ранее предупредили, что на участке между Баюновскими Ключами и Сибирским ограничат движение на 2,5 часа – с 15:00 до 17:30.