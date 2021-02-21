Большая пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных

Автолюбители рассказали об огромной пробке под Барнаулом перед развязкой на Бийск.
Фото с места транспортного затора опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Виной тому перекрытие движения по автодороге в связи с плановым передвижением военной колонны.
Жителей Алтайского края ранее предупредили, что на участке между Баюновскими Ключами и Сибирским ограничат движение на 2,5 часа – с 15:00 до 17:30.
Комментарии
А что вы хотели?Тяжело в ученьи,легко в бою?А вдруг атомная война, а мы не готовы.
А самые умники стали вторым рядом перекрыв проезд на Новосиб.
Как это вы - всезнайки и не знаете перекрывают у ни дороги или нет ?!
( по секрету - перекрывают , и если кто окажется недоволен могут не слабо огрести )
ага, если война то кирпичей навалит.