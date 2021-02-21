21 февраля военные вновь перекроют дорогу в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайской дороге вводят в крае днем 21 февраля. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 15:00 до 17:30 на участке Баюновские Ключи – Сибирский.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанному участку.

Напомним, 21 февраля перекрыли участок улицы Антона Петрова в Барнауле. Мера принята в связи с коммунальной аварией.