Виктор Томенко наградил военных в честь Дня защитника Отечества

Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил награды военнослужащим, а также ветеранам. Торжественное мероприятие проходило в концертном зале "Сибирь", и было приурочено ко Дню защитника Отечества.

"Более полумиллиона наших земляков, жителей Алтайского края, ушли на поля сражений, и половина из них не вернулась. Это наша святая обязанность, наш долг, наша ответственность — не забыть всех этих людей, — обратился к присутствующим глава региона. — Сегодня мы выражаем признательность воинам-интернационалистам, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане и во многих других горячих точках".

Одним из награжденных стал начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Мамонтовского и Романовского районов Алтайского края Константин Лопатин. За образцовое выполнение служебных обязанностей он отмечен почетной грамотой правительства Алтайского края.

Работник военного комиссариата с 20-летним стажем рассказал, как удалось организовать призывную кампанию в условиях пандемии.

"Мы выполняли дополнительные требования — масочный режим, температуру измеряли, следили за соблюдением социальной дистанции, — поделился Лопатин. -Также было установлено дополнительное оборудование".

Он подчеркнул, что задание по призыву граждан было выполнено, как и в предыдущие годы.