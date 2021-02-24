Грабитель выхватил кошелек у пенсионера, чтобы уехать с девушкой из Барнаула в Москву

Неизвестный мужчина выхватил кошелек из кармана куртки 84-летнего жителя Новоалтайска, когда тот выходил из продуктового магазина. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Прибывшие на место полицейские изъяли видеозапись, на которой было видно, как неизвестный вслед за пенсионером заходит в магазин, а затем на выходе хватает бумажник, добегает до остановки и уезжает на автобусе. Вскоре недоброжелателя задержали на барнаульском железнодорожном вокзале.
"Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи и недавно освободившийся из мест лишения свободы 42-летний мужчина, который приобрел билеты в Москву из Барнаула, собираясь уехать туда на заработки вместе со своей девушкой", – подчеркнули в ведомстве.
Полицейские вернули билеты в кассу, а затем возвратили деньги пенсионеру. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Комментарии
"На поезд не садись,на попутках добирайся." (кф Брат )))
Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей
вот это денежки для покупки хлебушка...