Грабитель выхватил кошелек у пенсионера, чтобы уехать с девушкой из Барнаула в Москву

Неизвестный мужчина выхватил кошелек из кармана куртки 84-летнего жителя Новоалтайска, когда тот выходил из продуктового магазина. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прибывшие на место полицейские изъяли видеозапись, на которой было видно, как неизвестный вслед за пенсионером заходит в магазин, а затем на выходе хватает бумажник, добегает до остановки и уезжает на автобусе. Вскоре недоброжелателя задержали на барнаульском железнодорожном вокзале.

"Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи и недавно освободившийся из мест лишения свободы 42-летний мужчина, который приобрел билеты в Москву из Барнаула, собираясь уехать туда на заработки вместе со своей девушкой", – подчеркнули в ведомстве.

Полицейские вернули билеты в кассу, а затем возвратили деньги пенсионеру. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".