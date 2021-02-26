Врача из Барнаула задержали в Испании по обвинению в мошенничестве на 29 млн рублей

Уроженца Барнаула врача Евгения Блюма задержали в Испании по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Против него возбуждено дело по факту хищения денег у сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом реабилитации.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году Чаадаева получила травму позвоночника, из-за которой у спортсменки отказали ноги. Блюм предложил ей помощь и за свои услуги попросил более 29 млн рублей.

Сноубордистка прошла полный курс, однако ходить так и не смогла. После выяснилось, что обещанное доктором восстановление достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий невозможно.