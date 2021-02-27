25 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 26 новых случаев заболевания. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у семи жителей Майминского района, у шести жителей города Горно-Алтайска, у четырех жителей Кош-Агачского района, у четырех жителей Чойского района, у трех жителей Усть-Канского района, у одного жителя Улаганского района.

Таким образом, всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 206 случаев инфекции. Выздоровели 15 865 человек, из которых 26 – за последние сутки.

За весь период в Горном Алтае зарегистрировано 190 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 170 – от самой инфекции, 20 – по иным причинам. Новых смертей за сутки не зарегистрировано.