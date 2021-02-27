Жительница Алтая отдала 13 тысяч рублей, чтобы сделать сына инвалидом

Вынесен приговор жительнице Горно-Алтайска, которая пыталась дать взятку, чтобы сыну оформили инвалидность без прохождения соответствующего освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи выяснили, что 48-летняя женщина перевела знакомой на карту 3 тысячи рублей, а затем передала еще 10 тысяч рублей. Она рассчитывала, что посредница передаст деньги чиновникам, а после получения взятки должностные лица признают инвалидом ее ребенка. Надеждам горожанки не суждено было сбыться.

"Свой преступный умысел злоумышленница не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку ее знакомая обманным путем похитила переданные ей в качестве взятки денежные средства, присвоив себе, изначально не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, умышленно введя обвиняемую в заблуждение о наличии знакомых среди комиссии врачей медико-социальной экспертизы", – уточнили в ведомстве.

Суд признал местную жительницу виновной в покушении на дачу взятки через посредника. Ей назначили штраф в размере 120 тысяч рублей с отсрочкой в один год.

Напомним, бывшую сотрудницу Управления Росреестра по Алтайскому краю будут судить за взятку. По версии следствия, с июня 2017 по сентябрь 2018 года женщина частями получила более 118 тысяч рублей от нескольких компаний-застройщиков.