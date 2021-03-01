Еще одну трассу перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Продолжает расширяться список автодорог в Алтайском крае, движение по которым закрыто из-за непогоды. О новом ограничении сообщили в "Алтайавтодоре".

Временный запрет на въезд для всех автолюбителей с 08:00 распространяется на еще один участок трассы А-322 (от Рубцовска до Горняка).

Ранее стало известно о закрытии федеральной трассы А-322 от Поспелихи до Рубцовска.

С вечера 28 февраля действует временное ограничение движения на автодорогах Поспелиха – Курья – Третьяково – граница c Казахстаном и Змеиногорск — Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска) и Горняк – Староалейское.

Напомним, о ситуации на федеральных трассах может проинформировать ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, а на региональных – КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169.