Движение по федеральной трассе перекрыли в Алтайском крае

Федеральная трасса в Алтайском крае закрыта из-за сложных погодных условий 1 марта, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

С раннего утра движение ограничили на трассе А-322 от Поспелихи до Рубцовска. Ограничение распространяется на все виды транспорта.

"Причина – сложные метеорологические условия: снег, метель, боковой ветер 16 м/c, при порывах – до 25 м/с. Видимость 50-100 м, при порывах – 10-15 м, – уточнили в ведомстве. – На участке работает 23 специализированные дорожные машины, для автомобилистов подготовлены парковки на всей протяженности автодороги".

Ранее автолюбителей Алтайского края предупредили о непогоде и назвали участки автодорог, где может сложиться наиболее неблагоприятная обстановка.