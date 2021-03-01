Сирены завоют в Барнауле 3 марта

Проверку региональной и местной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях проведут в Барнауле 3 марта. Сирены завоют с 10:40 до 10:43. Проверка начнется с централизованного запуска электрических систем оповещения во всех районах города.
Как напоминает пресс-центр мэрии, прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем!" и подается перед передачей основных сигналов оповещения ГО, информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
В случае передачи этого сигнала жителям города необходимо включить один из каналов телевизора или радиоприемник, переключив его на "Радио России" (103,4 МГц), чтобы прослушать сообщение ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
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