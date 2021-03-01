Барнаульский автовокзал отменил почти 100 рейсов из-за снегопада

В связи со снегопадом в Алтайском крае автовокзал отменил более 90 междугородных рейсов. Об этом в понедельник, 1 марта, amic.ru сообщили на предприятии.
"Уточнить расписание автобусов можно с помощью сайта автовокзала, сайта e-raffic.ru, а также по телефону справочной службы 61-79-79", – добавили на автовокзале.
Напомним, 1 марта в Алтайском крае из-за сильного ветра и метели для грузовиков и автобусов закрыли участок Чуйского тракта от развязки у Новоалтайска до Троицкого, а также всю трассу Барнаул – Рубцовск. Кроме того, для всех видов транспорта ограничено движение на пяти региональных автодорогах:
- Рубцовск – Горняк;
- Курья – Казахстан;
- Змеиногорск – Рубцовск;
- Поспелиха – Новичиха;
- Алейск – Буканское.
В Минтрансе региона призвали водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Комментарии
всю трассу Барнаул – Рубцовск
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В этом году дорожники отличились! Такого я не припомню.
16:31, девичья память