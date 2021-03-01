Барнаульский автовокзал отменил почти 100 рейсов из-за снегопада

В связи со снегопадом в Алтайском крае автовокзал отменил более 90 междугородных рейсов. Об этом в понедельник, 1 марта, amic.ru сообщили на предприятии.

"Уточнить расписание автобусов можно с помощью сайта автовокзала, сайта e-raffic.ru, а также по телефону справочной службы 61-79-79", – добавили на автовокзале.

Напомним, 1 марта в Алтайском крае из-за сильного ветра и метели для грузовиков и автобусов закрыли участок Чуйского тракта от развязки у Новоалтайска до Троицкого, а также всю трассу Барнаул – Рубцовск. Кроме того, для всех видов транспорта ограничено движение на пяти региональных автодорогах:

Рубцовск – Горняк;

Курья – Казахстан;

Змеиногорск – Рубцовск;

Поспелиха – Новичиха;

Алейск – Буканское.

В Минтрансе региона призвали водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать дистанцию и скоростной режим.